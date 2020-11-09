В Латвии 92 новых случая Covid-19, два человека умерли, в больницах — 313 пациентов
Foto: LETA

За прошедшие сутки проведены 2398 анализов на Covid-19 и 92 результата оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Два человека умерли.

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Один умерший был в возрастной группе от 70 до 75 лет, другой — в группе от 90 до 95 лет.

Доля положительных результатов составила 3,8%.

Всего в Латвии Covid-19 заболели 8187 человек и 1466 выздоровели.

Как сообщает Национальная служба здравоохранения, в воскресенье госпитализировано 52 пациента с Covid-19. В настоящий момент в больницах страны насчитывается 313 человек с коронавирусом, в том числе 12 в тяжелом состоянии. Среди пациентов в тяжелом состоянии есть молодой человек в возрастной группе от 20 до 29 лет.

В стационаре находится и ребенок в возрасте до 9 лет, а также восемь пациентов в возрасте от 20 до 29 лет, 12 — от 30 до 39 лет, 37 — от 40 до 49 лет, 37 — от 50 до 59 лет, 44 — от 60 до 69 лет, 51 — от 70 до 79 лет, 51 — от 80 до 89 лет, 9 — от 90 до 99 лет.

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