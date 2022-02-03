В Латвии - 9831 новый случай Covid-19, умерли 12 человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В среду, 2 февраля, в Латвии выявлен 9831 новый случай Covid-19, получены сообщения о смерти 12 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (два человека), 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (семь человек). Среди них восемь были не привиты или не прошли курс вакцинации, четверо были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 5190 до 5451 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 3928 человек не былы вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5903 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 25 514 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 38,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 422 233 жителей Латвии, умерло 4923 зараженных Covid-19.

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