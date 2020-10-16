В Латвии - антирекорд по новым случаям Covid-19, скончался заболевший в возрасте до 35 лет

В четверг, 15 октября, в Латвии выявлено 148 новых случаев Covid-19, умер пациент в возрасте до 35 лет, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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За прошедшие сутки в стране было сделано 4759 на Covid-19, заболевание было выявлено у 148 человек. Это крупнейшее число инфицированных, выявленных за сутки в Латвии. Предыдущий антирекорд - 137 новых случаев - был зафиксиран 9 октября.

Один пациент с Covid-19 скончался, его возраст не уточняется. SPKC сообщает, что он принадлежал к возраcтной группе 30-35 лет.

С начала пандемии коронавируса в Латвии сделано 382 949 тестов на Covid-19, заболели 3204 человека, выздоровели 1329 человек.

По данным Национальной службы здоровья, в четверг было госпитализировано 6 новых пациентов с коронавирусом. Всего в больницах находятся 63 пациента с Covid-19: только у 9 пациентов - тяжелое течение болезни.