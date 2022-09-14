В Латвии более 1700 новых случаев Covid-19 и четыре летальных исхода

За минувшие сутки в Латвии выявлен 1731 новый случай Covid-19, четыре человека скончались. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было проведено 6732 лабораторных анализа, доля положительных результатов — 25,7%.

Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает о четырех умерших. Один из них относится к возрастной группе 50-59 лет, двое — к группе 80-89 лет, еще один — к группе 90-99 лет.

По данным SPKC, двое умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации. Остальные два человека были вакцинированы полностью.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составил 610,4 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 910 583 жителей Латвии.