В Латвии более 450 украинских детей будут жить у экстренных опекунов

В Латвии экстренную опеку предоставили 458 детям, которые приехали в Латвию, чтобы спрятаться от войны в Украине, сообщает LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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Кто-то с бабушкой, кто-то со старшей сестрой или братом, кто-то с соседями — с такими компаньонами в Латвию без родителей приехало несколько сотен украинских детей. Часть из них сразу отправляются к друзьям семьи или родственникам, которые ждут в Латвии. Иногда мамы провожают своих детей, а сами возвращаются в Украину.

Для того, чтобы обеспечить этим детям безопасную среду и их права, в Латвии введена специальная экстренная опека. На сегодняшний день 458 украинским детям назначен экстренный опекун, и это число растет с каждым часом. Многие решения еще не приняты. Для 156 украинских детей в Риге назначены экстренные опекуны. До сих пор все эти дети гостили у знакомых в Латвии.

До сих пор в Латвии не было необходимости помещать украинских детей в наши приемные семьи или к нашим опекунам. Однако такой сценарий считается вполне правдоподобным и ожидаемым. Поэтому людей, имеющих необходимый статус и желающих позаботиться об этих детях, призывают обратиться в сиротский суд в своем самоуправлении.

Однако это могут сделать и люди, у которых такого статуса нет, но они хотят его получить. Нужно понимать, что период, в ходе которого опекун соглашается заботиться о ребенке, не предусмотрен. Следует дождаться того момента, когда ребенок сможет вернуться на родину к своей семье.

Кроме того усыновить этих детей в Латвии нельзя, пояснили в Государственной инспекции по защите прав детей.