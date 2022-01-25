В Латвии - более 6000 новых случаев Covid-19, умерли 15 человек

В понедельник, 24 января, в Латвии выявлено 6097 новых случаев Covid-19, были получены сообщения о смерти 15 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили возрастные группы: 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (семь человек), 80-89 лет (пять человек), 90-99 лет (один человек). Среди умерших - 12 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, три человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 2682,1 до 2885,8 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 2801 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 3296 человек были вакцинированы.

За сутки сделано 23 504 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 25,9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 345 591 жителя Латвии. Всего на данный момент в Латвии скончались 4814 человек, инфицированных коронавирусом.