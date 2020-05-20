В Латвии больше нельзя продать, купить или подарить нечипированных кошек и собак

У всех домашних животных, которых продают, покупают или дарят, обязательно должна быть микрочипы. Кроме того, собака или кот должны быть обязательно внесены в базу данных. Это предусмотрено в поправках к процедуре регистрации домашних животных, принятых правительством в минувший вторник.

Как отмечает LSM.lv, согласно правилам, временный владелец домашнего животного должен будет подать заявление в Центр сельскохозяйственных данных об изменении места нахождения животного до тех пор, пока владелец животного не сможет выполнить свои обязательства или пока не будет подтверждено наследование в случае смерти владельца.

Заведующая секцией мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Конопоре считает, что принятые правительством поправки должны сделать людей быть более ответственными. По ее словам, во всех странах Европы идет борьба с нелегальными торговцами животными. Латвия также вносит свой вклад в эту борьбу, стремясь усилить посредством своей нормативной базы правила, предотвращающие несправедливое обращение с животными.

"Каждому человеку, купившему щенка, нужно понимать — если он купил собаку без чипа и паспорта, своими действиями он фактически будет вовлечен в совершение преступного деяния", — указала Конопоре.

Стоит напомнить, что обязательное чипирование домашних животных действует в Латвии уже несколько лет, однако не все владельцы регистрируют своих питомцев в базе данных.