В Латвии больше никто не проверяет, насколько эффективны средства дезинфекции на входах магазинов

В отличие от первой волны коронавируса, пришедшейся на весну 2020 года, сейчас в Латвии ни одно ведомство не проверяет, насколько эффективны средства дезинфекции, размещенные на входе в торговые точки, выяснила газета Latvijas avīze. Изначально эти функции были доверены Продовольственно-ветеринарной службе (PVD), однако во вторую волну Covid-19 она проводит инспекцию лишь в том случае, если получено заявление от жителей.

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Руководитель Отдела надзора за распространением продуктов PVD Татьяна Марченкова пояснила изданию, что чистка и дезинфекция поверхностей является обязанностью каждого магазина. Однако "проверки предназначенных для посетителей магазинов средст дезинфекции являются нетипичной для PVD функцией, которую Служба берет на себя в тех случаях в условиях пандемии, когда получены жалобы".

Помимо этого, в PVD отметили, что, согласно нормативным актам (правила Кабинета министров "Мероприятия эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19"), установленные требования гигиены могут быть выполнены и очень простыми методами. "Для гигиены рук можно обеспечить также горячую воду, жидкое мыло и подсушивающие средства", — говорится в подпункте 7.1 данных правил.

Марченкова напомнила, что при неправильном мытье рук даже использование средств дезинфекции "не будет эффективно воздействовать на имеющиеся на руках микроорганизмы и вирусы".

В Инспекции здравоохранения газете пояснили, что "нет обоснованных доказательств, что инфицирование коронавирусом происходило только лишь через зараженные поверхности", а также добавили, что "в ограничении заболеваемости дезинфекция рук не играет главную роль".