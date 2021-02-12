В Латвии больше никто не проверяет, насколько эффективны средства дезинфекции на входах магазинов
Foto: LETA

В отличие от первой волны коронавируса, пришедшейся на весну 2020 года, сейчас в Латвии ни одно ведомство не проверяет, насколько эффективны средства дезинфекции, размещенные на входе в торговые точки, выяснила газета Latvijas avīze. Изначально эти функции были доверены Продовольственно-ветеринарной службе (PVD), однако во вторую волну Covid-19 она проводит инспекцию лишь в том случае, если получено заявление от жителей.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Руководитель Отдела надзора за распространением продуктов PVD Татьяна Марченкова пояснила изданию, что чистка и дезинфекция поверхностей является обязанностью каждого магазина. Однако "проверки предназначенных для посетителей магазинов средст дезинфекции являются нетипичной для PVD функцией, которую Служба берет на себя в тех случаях в условиях пандемии, когда получены жалобы".

Помимо этого, в PVD отметили, что, согласно нормативным актам (правила Кабинета министров "Мероприятия эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19"), установленные требования гигиены могут быть выполнены и очень простыми методами. "Для гигиены рук можно обеспечить также горячую воду, жидкое мыло и подсушивающие средства", — говорится в подпункте 7.1 данных правил.

Марченкова напомнила, что при неправильном мытье рук даже использование средств дезинфекции "не будет эффективно воздействовать на имеющиеся на руках микроорганизмы и вирусы".

В Инспекции здравоохранения газете пояснили, что "нет обоснованных доказательств, что инфицирование коронавирусом происходило только лишь через зараженные поверхности", а также добавили, что "в ограничении заболеваемости дезинфекция рук не играет главную роль".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Кабинет министров Мероприятия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Глубоко вдохнуть: простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома

Hовости недвижимости

Квартал B91 - отличная возможность жить в самом центре Риги
Поспеши ощутить очарование Пардаугавы! В Dzirciema nams осталось всего несколько квартир
Поселки Nordic Villages – благоустроенная среда для постройки своего дома в окрестностях Риги
До Дня Валентина зарезервируй квартиру в Līčukrasti и выбери внутреннюю отделку!
Уникальный проект квартир в Пардаугаве: трехкомнатные квартиры от 80 000 евро!