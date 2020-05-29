В Латвии будет 10 городов республиканского значения

Сейм в окончательном чтении утвердил список латвийских городов республиканского значения, сообщает LETA.

Территория Латвии делится на самоуправления республиканских городов и краевые самоуправления. В каждом краевом самоуправлении должен быть свой административный центр, список которых Сейму еще предстоит утвердить.

В пятницу депутаты проголосовали за присвоение статуса города республиканского значения Риге, Даугавпилсу, Елгаве, Екабпилсу, Юрмале, Лиепае, Огре, Резекне, Валмиере и Вентспилсу. Ранее планировалось присвоить этот статус только Риге, Даугавпилсу, Юрмале, Лиепае и Резекне.