В Латвии будет 10 городов республиканского значения
Foto: LETA

Сейм в окончательном чтении утвердил список латвийских городов республиканского значения, сообщает LETA.

Территория Латвии делится на самоуправления республиканских городов и краевые самоуправления. В каждом краевом самоуправлении должен быть свой административный центр, список которых Сейму еще предстоит утвердить.

В пятницу депутаты проголосовали за присвоение статуса города республиканского значения Риге, Даугавпилсу, Елгаве, Екабпилсу, Юрмале, Лиепае, Огре, Резекне, Валмиере и Вентспилсу. Ранее планировалось присвоить этот статус только Риге, Даугавпилсу, Юрмале, Лиепае и Резекне.

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