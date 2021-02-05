В Латвии будут коммерческие и бесплатные автобусные маршруты

В Латвии планируется ввеcти коммерческие и бесплатные автобусные маршруты, свидетельствует план развития автобусных перевозок, представленный совету по общественному транспорту.

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Как сообщила представитель Автотранспортной дирекции Лилита Пелчере, ранее в Латвии не было ни бесплатных, ни коммерческих автобусных маршрутов, и их планируется ввести, подготовив соответствующие поправки к нормативным актам.

В случае коммерческих перевозок стоимость билета будет определять перевозчик, который будет нести сам все расходы, и государство не будет покрывать ему убытки. Чтобы иметь возможность оказывать услуги на этих маршрутах, перевозчик должен соответствовать определенным требованиям к качеству, таким как возраст автобусов и возможность безналичной оплаты.

Планируется, что изначально коммерческими маршрутами будут Рига-Яункемери, Рига-Слока, Рига-Олайне, Рига-Елгава, Рига-Сигулда, Рига-Саласпилс, Рига-Огре и Рига-Даугавпилс. Автотранспортная дирекция будет выдавать разрешения на перевозки по коммерческим маршрутам и контролировать соблюдение поставщиками услуг всех условий.

Также будет введен ряд маршрутов, по которым пассажиры смогут ездить бесплатно. Для введения бесплатного транспорта будут три критерия — на маршруте должна быть плотность населения менее четырех человек на квадратный километр, государство покрывает 85% расходов на содержание маршрута, а среднее количество пассажиров составляет 2,5.

Планируется, что Автотранспортная дирекция будет раз в год пересматривать маршруты и вносить предложения в совет по общественному транспорту, который будет утверждать новые маршруты сроком на два года.