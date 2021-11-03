В Латвии будут выпускать бронетранспортеры Patria с древнелатышской символикой

Латвия планирует наладить производство бронетранспортеров Patria 6x6. Первая машина может выйти с конвейера уже в 2023 году. Об этом в среду рассказал министр обороны Артис Пабрикс.

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Латвия получила четыре новых бронетранспортера Patria 6x6. Торжественная церемония передачи машин латвийской армии прошла в среду на военной базе в Адажи. Ожидается, что в будущем такие машины будут выпускать в Латвии.

В Министерстве обороны сообщили, что предприятие Patria Latvia, которое, по данным портала firmas.lv, принадлежит финской компании Patria ISP Oy, планирует производить бронетехнику в Латвии.

Patria — международный поставщик услуг в области обороны, безопасности и поддержки жизненного цикла авиации, обучения пилотов и технологических решений. Компания принадлежит финскому государству и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace AS.

Министр обороны Артис Пабрикс на торжественном приеме четырех новых бронетранспортеров отметил, что они отмечены древнелатышскими символами, которые "будут защищать бронетехнику".



Министр подчеркнул, что проект колесной бронетехники — серьезный шаг в развитии местной промышленности.

Кроме того, он отметил, что Латвия договорилась с правительством Финляндии о том, что в случае, если другая страна захочет закупить такую ​​бронетехнику, латвийская промышленность будет участвовать в этой закупке.

Пабрикс пожелал, чтобы эти машины никогда не пришлось использовать по назначению во время войны, но если возникнет критическая ситуация, оборудование служило бы с честью.

Как уже сообщалось, в конце августа на Адажской военной базе министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Финляндии Анти Кайкконен подписали соглашение о приобретении у компании Patria более 200 бронемашин для нужд латвийской армии.

Сумма заказа составила почти 200 млн евро. Последние машины по этому договору Латвия должна получить до 2029 года.

В октябре 2020 года Латвия, Финляндия и предприятие Patria Land Oy подписали договор о разработке транспортных средств, предназначенных для латвийской армии, а в мае этого года на Адажском полигоне состоялась презентация прототипа новой бронемашины Patria.