В Латвии четыре новых случая Covid-19, два пациента госпитализированы

За прошедшие сутки анализы выявили четыре новых случая Covid-19, проведены 2445 анализов, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Согласно информации, находящейся в распоряжении эпидемиологов, один заболевший является контактным лицом, а трое других вернулись из-за границы - из Франции, России и Казахстана.

В среду в больницы поступили два пациента. Сейчас в стационарах находятся семь пациентов с Covid-19, один в тяжелом состоянии. Выписаны 205 человек.

С начала эпидемии в Латвии проведены 258 795 анализов на коронавирус, заболели 1410 человек, 1187 выздоровели, 34 человека умерли.