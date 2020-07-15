В Латвии четыре новых случая Covid-19, двое больных вернулись из-за границы

За прошедшие сутки в Латвии констатированы четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Всего проверены 1979 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным ЦПКЗ, двое больных недавно вернулись из-за границы, а ещё один новый пациент контактировал с другим заболевшим. Путь заражения четвертого человека выясняют эпидемиологи.

За прошедшие сутки был госпитализирован один пациент Covid-19. Всего в стационарах лечатся три человека, все со среднетяжелым ходом болезни. Выписаны 185 пациентов.

Общее число заразившихся коронавирусом в Латвии достигло 1178 человек, 1022 человека выздоровели и 31 умер.