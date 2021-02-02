В Латвии Covid-19 впервые обнаружен у кота
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В Латвии выявлен первый случай заболевания Covid-19 у кота, а еще у нескольких котов в крови обнаружены антитела коронавируса — это значит, что ранее они уже переболели Covid-19. Об этом во вторник, 2 февраля, на заседании комиссии Сейма сообщил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

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Латвия стала первой страной в этой части ЕС, в которой выявлен случай заболевания новым коронавирусом у кошек.

Что касается вышеупомянутого четверого пациента, Думпис отметил, что животное отправлено в Эстонию. Всего анализы были взяты у 240 латвийских котов.

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