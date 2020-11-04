В Латвии Covid-19 впервые заразился заключенный
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В одной из латвийских тюрем Covid-19 впервые заразился заключенный. Это произошло в Елгавской тюрьме, выяснило агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На сайте Управления мест заключения (УМЗ) размещено сообщение о заражении заключенного.

В настоящее время в сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) и медицинским персоналом мест заключения принимаются все необходимые меры.

Зараженный заключенный изолирован, устанавливаются контактные лица. Будет проведено экспресс-тестирование всего медицинского персонала.

В Елгавской тюрьме будут ограничены посещения и права, которыми пользуются заключенные.

В этой тюрьме содержатся 312 заключенных и работают 190 человек.

До сих пор Латвия оставалась одной из шести стран ЕС, где не было выявлено случаев Covid-19 среди заключенных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei