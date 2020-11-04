В Латвии Covid-19 впервые заразился заключенный

В одной из латвийских тюрем Covid-19 впервые заразился заключенный. Это произошло в Елгавской тюрьме, выяснило агентство LETA.

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На сайте Управления мест заключения (УМЗ) размещено сообщение о заражении заключенного.

В настоящее время в сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) и медицинским персоналом мест заключения принимаются все необходимые меры.

Зараженный заключенный изолирован, устанавливаются контактные лица. Будет проведено экспресс-тестирование всего медицинского персонала.

В Елгавской тюрьме будут ограничены посещения и права, которыми пользуются заключенные.

В этой тюрьме содержатся 312 заключенных и работают 190 человек.

До сих пор Латвия оставалась одной из шести стран ЕС, где не было выявлено случаев Covid-19 среди заключенных.