В Латвии Covid-19 выявлен у 533 человек

За прошедшие сутки выявлено 24 новых случая заболевания Covid-19, в целом инфицировано 533 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки были взяты у 1300 человек, а в целом анализы на наличие заболевания сдали 20 680 человек.

В больницах находятся 44 пациента с Covid-19, четверо из них - в тяжелом состоянии, 40 человек - в состоянии средней тяжести.

Как сообщалось, по состоянию на субботу новый коронавирус затронул уже 55 латвийских самоуправлений. Больше всего заболевших в Риге, Юрмале, Кекаве, Лиепае и Елгаве.