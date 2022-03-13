В Латвии девять медучреждений готовы взять на работу украинских врачей и медсестер

К настоящему моменту по крайней мере девять медицинских учреждений заявили о своей готовности взять на работу украинских врачей и медсестер. Об этом на отраслевой конференции сказала руководитель Отдела регистрации Инспекции по здравоохранению Анджела Гудре.

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По ее словам, сейчас идет процедура оформления документов одного украинского врача, который будет работать в Юрмале, и одной медсестры, которая будет работать в Елгаве.

Также в Латвии ждут приезда врача-анестезиолога, который может трудоустроиться в рижской Orto klīnikа.

Украинских медработников также ждут в Резекне (Ivadent, Medoks) и Лиепае (зубоврачебный кабинет Veites zobārstniecības kabinets).

В Даугавпилсской психо-неврологической больнице готовы принять на работу девять психиатров и пять медсестер.

В Елгавском медицинском обществе Optima 1 вакантны два места зубных врачей и два места медсестер, а также место ассистента радиолога.

В Риге в центре Samadanta ждут одного зубного врача и ассистента стоматолога.