В Латвии девять медучреждений готовы взять на работу украинских врачей и медсестер
Foto: F64

К настоящему моменту по крайней мере девять медицинских учреждений заявили о своей готовности взять на работу украинских врачей и медсестер. Об этом на отраслевой конференции сказала руководитель Отдела регистрации Инспекции по здравоохранению Анджела Гудре.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По ее словам, сейчас идет процедура оформления документов одного украинского врача, который будет работать в Юрмале, и одной медсестры, которая будет работать в Елгаве.

Также в Латвии ждут приезда врача-анестезиолога, который может трудоустроиться в рижской Orto klīnikа.

Украинских медработников также ждут в Резекне (Ivadent, Medoks) и Лиепае (зубоврачебный кабинет Veites zobārstniecības kabinets).

В Даугавпилсской психо-неврологической больнице готовы принять на работу девять психиатров и пять медсестер.

В Елгавском медицинском обществе Optima 1 вакантны два места зубных врачей и два места медсестер, а также место ассистента радиолога.

В Риге в центре Samadanta ждут одного зубного врача и ассистента стоматолога.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя