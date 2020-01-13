В Латвии дорожает проезд в автобусах и поездах: почему стоит оформлять абонемент и покупать билеты в интернете

Автотранспортная дирекция напоминает, что со среды, 15 января, билеты на региональные автобусные маршруты подорожают на 0,1 евро, на поезда — на 0,1 или на 0,2 евро (в зависимости от региона) на дальних маршрутах.

Если сейчас билет из Риги до Даугавпилса на поезде стоит 6,7 евро, то с 15 января он будет стоить 6,9 евро. Билет от Риги до Слоки подорожает с 1,81 евро до 1,91 евро. Причина заключается в росте затрат, связанных с обеспечением услуг общественного транспорта. Так, затраты на автобусные поездки с 2012 года (в этом году последний раз менялись тарифы) выросли на 14%, на поездки поездами — на 30%.

При этом дирекция отмечает, что одновременно с подорожанием будет расширен список льгот на поездки по железной дороге. Также дешевле станут билеты, купленные в интернете. Если их стоимость не менее 2,1 евро, начнет действовать скидка в 10%. Билеты ценой менее 2,1 евро в интернете можно будет купить со скидкой в 5%.

В свою очередь, покупка абонемента на поездки региональными автобусами обеспечит, в зависимости от маршрута, экономию в 10-20%, а на поезд — до 46%.