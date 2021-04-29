В Латвии достигнут новый рекорд темпов вакцинации - более 11 тысяч прививок в сутки
Foto: Pixabay

В Латвии вновь вырос темп вакцинации от Covid-19. В среду было сделано рекордное количество прививок - 11 111, передает LETA со ссылкой на Национальную службу здравоохранения.

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Из них 8 117 человек получили первую прививку, а процесс вакцинации завершили 2994 человека. До сих пор рекорд вакцинации принадлежал 21 апрелю, когда прививку получили около 10 000 человек.

На этой неделе в среднем вакцинируются 7200 человек в день.

Чаще всего прививки получали пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, педагоги, работники оперативных служб и люди, находящиеся в других группах повышенного риска. Вакцинацией занимались 385 учреждений. Больше всего прививок сделано в Северокурземской больнице, Veselības centru apvienība (VCA), Восточной больнице, Veselības centrs 4 и Резекненской больнице. Большая часть учреждений вакцинации были практиками семейных врачей, где в день получали прививку от 10 до 30 человек.

Большинство первых доз приходится на вакцину производства BioNTech/Pfizer - 62%, затем идет Moderna - 35%. Для второй прививки в 70% случаев использовалась вакцина AstraZeneca.

Всего в Латвии хотя бы одну прививку от Covid-19 получили 273 087 человек.

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