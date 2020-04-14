В Латвии два новых случая заболевания коронавирусом, число проверок продолжает падать

В Латвии за прошедшие сутки зафиксированы только два новых случая заболевания Covid-19, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Общее количество больных достигло 657 человек.

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46 человек госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает ЦПКЗ. С начала эпидемии от новой болезни умерли пять человек.

Стоит отметить, что в последние дни резко упало количество проверок. Ещё 6 апреля в сутки были проверены более 1400 человек, а за прошедшие сутки всего были протестированы 242 человека. Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) сообщила, что ведомство планирует поменять алгоритмы тестирования, чтобы поддерживать охват на высоком уровне.

Винькеле в своем Twitter указала, что в выходные была крайне низкая активность. Семейные врачи не направляли пациентов на анализы, как и не проходили проверки представители групп риска.

“Сегодня решили, что тестирование смогут проходить работники торговли с направлением от работодателя”, - сообщила Винькеле.

Всего в Латвии на новый коронавирус проверены 29 018 человек.