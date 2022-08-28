В Латвии ежегодно сокращается число людей, читающих книги

Согласно опросу исследовательского центра SKDS, в Латвии сокращается число людей, читающих книги. Об этом сообщает агентство LETA.

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В ходе опроса респондентов спрашивали, сколько книг они прочитали за последние шесть месяцев. 59,9% из них ответили, что не прочитали ни одной книги.

Для сравнения: в 2013 году книги не читали 47,1% опрошенных, а в июле 2016 года - 45% опрошенных. В 2019 году на этот же вопрос отрицательно ответили 50,4% респондентов.

Данные за июль этого года показывают, что 38,8% населения Латвии прочитали хотя бы одну книгу за последние шесть месяцев. С другой стороны, в 2013-м таковыми были 50,4% респондентов, в 2016-м - 53%, а в 2019-м 48,3% опрошенных.

Среди 38,8% населения, прочитавших хотя бы одну книгу за последние полгода, полностью какую-либо книгу прочитали 10,7% респондентов, две книги - 9,7%, три-четыре - 7,5, десять и более - 5%. А еще 1,7% респондентов затруднились назвать количество прочитанных ими книг.

Кстати, в 2013-м жители Латвии полностью прочитывали в среднем по 3,3 книги за полгода, в 2016-м - 3,2 книги, в июле 2019-го – 2,8, а в июле 2022-го всего 1,6 книги.

Данные опроса показывают, что женщины в Латвии читают книги более активно: за полгода они в среднем прочитывают 2,2 книги. Активными читателями были жители в возрастной группе от 18 до 24 лет, прочитавшие в среднем 1,9 книги, и жители в возрастной группе от 64 до 75 лет, прочитавшие в среднем 2,4 книги.

Также активнее других читали книги люди, чей язык общения в семье латышский. Эта группа прочитала в среднем 1,7 книги. Также сделан вывод, что книги больше читают люди с высшим образованием и среднемесячным доходом на члена семьи.

Данные опроса показывают, что более активны читатели в Латгале, где жители в среднем читают две книги, за ней следует Видземе (1,8 книги). Жители Риги в среднем за полгода прочитали 1,5 книги, в Земгале – 1,4, в Курземе – 1,3.

Если рассматривать читательскую деятельность латвийцев в контексте основного занятия, то книги читают в основном руководители, домохозяйки, школьники, студенты и пенсионеры. Меньше книг читают специалисты и госслужащие, за ними следуют самозанятые и рабочие.

Отвечая на вопрос, сколько книг было куплено за последние полгода, 74,4% респондентов признались, что не покупали ни одной книги, а 24,3% респондентов купили хотя бы одну книгу.

В 2013-го 65,6% участников опроса указали, что не покупали ни одной книги, в 2016-м - 64,8%, в 2019-м - 67,8%. При этом 32,9% участников опроса купили хотя бы одну книгу в 2013-м, 33,6% - в 2016-м и 30,9% - в 2019-м.

Больше всего книг покупают женщины возрастной группы от 25 до 34 лет, а также те, чей язык общения в семье латышский. Книги больше приобретали жители с высшим образованием и высоким среднемесячным доходом на члена семьи.

Чаще покупают книги жители Риги (1,3), далее следуют Земгале (0,9), Видземе (0,8), Курземе (0,7) и Латгале (0,6).

В очном опросе SKDS приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.