В Латвии фиксируются отдельные попытки спровоцировать межэтническое напряжение

С момента вторжения России в Украину Служба государственной безопасности (СГБ) констатировала в информационном пространстве отдельные попытки спровоцировать напряженность между разными этническими группами Латвии, сообщает агентство LETA.

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С момента вторжения России в Украину СГБ наблюдаются столкновения противоположных мнений в латвийском информационном пространстве при обсуждении событий в Украине.

В поле зрения спецслужбы также попал случай, о котором сообщил мэр Валки Вентс Армандс Крауклис. Он написал в Twitter, что в русскоязычной среде Валки и Валги в соцсетях распространяется "новость" о том, что якобы украинцы напли на молодых женщин в Валге, поскольку между собой они говорили по-русски.

В распоряжении СГБ нет информации о том, что такой инцидент имел место. Других комментариев со стороны службы не поступало, так как дело относится к компетенции эстонских правоохранительных учреждений.

"Службе государственной безопасности известно об этом случае распространения дезинформации, что, по оценке службы, соответствует усилиям Кремля создать негативный образ украинцев как нации и отвечает геополитическим интересам Кремля настроить против них международное сообщество", — сообщает служба.

Известно также, что на этой неделе служба задержала четырех представителей "центра духовного развития и исцеления" DVS Urantija за то, что они оправдывали военные преступления, осуществляемые Россией в Украине. Троим из них присвоен статус подозреваемых в рамках уголовного процесса. К одному из задержанных, активисту Айвису Василевскису, применена мера пресечения в виде тюремного заключения, к еще двоим — меры пресечения, не связаннные с лишением свободы. К четвертому фигуранту применен статус лица, против которого возбужден уголовный процесс, этот человек находится на свободе.

СГБ напоминает, что в нынешних условиях особенно важно критически относиться к непроверенной информации, распространяемой в публичной сфере, особенно в социальных сетях.

СГБ призывает население следить за официальной информацией, предоставленной компетентными учреждениями Латвии и других стран-членов НАТО, использовать только надежные и проверенные источники для получения актуальной информации.

В нашей стране предусмотрена уголовная ответственность за такие действия, как оправдание и прославление военных преступлений и преступлений против человечности, призывы к геноциду или агрессивной войне, действия, направленные на разжигание национальной или этнической ненависти, а также за призывы против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

При обнаружении в интернет-среде записей, комментариев или видеороликов, содержащих признаки упомянутой преступной деятельности, спецслужба призывает сообщать об этом на адрес электронной почты info@vdd.gov.lv.

Служба обращает внимание на то, что при обнаружении такого рода информации важно идентифицировать и направить в службу как можно более подробную информацию, включая скриншот конкретной записи, гиперссылки на запись и профиль ее автора