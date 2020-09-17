В Латвии хотят запретить использовать георгиевскую ленточку на публичных мероприятиях

Сейм Латвии концептуально одобрил сегодня поправки к

законодательству, предусматривающие запрет на использование в георгиевской ленты в ходе публичных мероприятий — как развлекательных, так и праздничных, а также на собраниях, шествиях и пикетах.

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«Принимая во внимание экспансию России на Украине и ее тоталитарную идеологию в отношении бывших республик СССР, у Латвии есть основания разглядеть угрозу своей демократической системе и безопасности. Запрет на георгиевские ленточки ограничил бы такие проявления идеологии. Мы должны показать свою позицию против использования этих ленточек на публичных мероприятиях», - ранее подчеркивал председатель парламентской Комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.

В настоящее время во время публичных мероприятий законом запрещается использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков SS и советской символики - серпа и молота, а также их стилизации.

Исключение делается лишь в том случае, если все вышеперечисленное не используется для прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных режимами преступлений.

Как уже сообщалось ранее, авторами поправок к законодательству являются политики Национального объединения.

"Георгиевская ленточка" — общественная акция по раздаче символических ленточек, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводимая с 2005 года.

Георгиевская лента появилась при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия — высшей воинской наградой Российской империи. Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".