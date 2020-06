В Латвии и Литве прошли акции в поддержку протестов в США

В пятницу, 5 июня, в Риге и Вильнюсе прошли акции солидарности с протестами в США. В Вильнюсе около тысячи человек вышли на улицы, чтобы поддержать движение Black Lives Matter, в Риге акция собрала чуть больше сотни человек.

Участница марша и представитель Литовского центра по правам человек Юрате Юшкайте сказала, что многие сначала задавались вопросом, стоит ли выражать солидарность тому, что происходит по ту сторону Атлантического океана. “Когда мы начали писать о том, что происходит в США, мы увидели расистские комментарии, люди считают нормальным оскорбительно описывать других людей”, - рассказала Юшкайте.

Жители Вильнюса маршем прошлись от Вильнюсского кафедрального собора до посольства США. Протестующие выражали солидарность с движением Black Lives Matter и обращали внимание, что расизм - это не только проблема США. Стоит отметить, что в Литве 1 июня были существенно смягчены ограничения, призванные замедлить распространение Covid-19.

В Риге акция солидарности прошла у памятника Свободы, инициатором акции выступила молодежная организация Protests. По словам одного из организаторов акции Селмы Левренце, в акции приняли участие 110 человек. Люди с плакатами разбились на группы по 25 человек и посменно преклонили колено перед памятником Свободы.

Attended the #BlackLivesMatter protest in Riga this evening on short notice (hence my basic sign). Due to social distancing rules 25 people were able to kneel 2 meters apart in 15 min shifts. Police protected the protesters from a heckler & it was well organized by @ProtestsYouth pic.twitter.com/4yW059NiXF