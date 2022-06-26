В Латвии идет кампания против прыжков в воду головой вперед

Центр профилактики и контроля заболеваний открыл кампанию "Цена безрассудства: не прыгай!". Ее главная цель — предостеречь сограждан от необдуманных и крайне опасных действий на воде.

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По словам руководителя бюро министра здравоохранения Владиславы Шкеле, "в прошлом купальном сезоне трагедии на воде унесли жизни 120 человек. К сожалению, Латвия по-прежнему остается одним из лидеров в европейской статистике таких несчастий".

"Нужно отдавать себе отчет, что за каждой из этих цифр стоит человек, его здоровье или жизнь, которую можно было спасти. Поэтому нынешняя кампания призывает быть осторожными, постоянно напоминать о правилах безопасности своим детям и не быть равнодушными — если мы видим, что кто-то собирается совершить безрассудный поступок, нужно обязательно вмешаться, предупредить человека и попытаться предотвратить несчастье.

Каждый должен понимать, что прыжок в воду головой вниз — это безумие, которое может кардинально изменить всю оставшуюся жизнь. Это тот выбор, о котором потом придется долго сожалеть. Чаще всего такие прыжки кончаются тяжелыми травмами позвоночника", — говорит Владислава Шкеле.

Глава бюро министра здравоохранения рассказала и том, как чаще всего происходят несчастья во время лихачества на воде: "Об этом нужно напоминать детям, но особенно — подросткам. Важно при этом их не запугивать, а рассказывать о конкретных медицинских последствиях, что они значат и как они повлияют на дальнейшую жизнь. По статистике, чаще всего люди совершают опасные прыжки не в одиночку, а отдыхая компаниями. Во многих случаях употребляется и алкоголь".

Tравматолог Алексей Репников говорит, что получить такие увечья можно достаточно легко, сообщает Открыто.lv. При этом последствия для здоровья обычно необратимы: "Когда человек ныряет головой вперед, и глубина недостаточна, то приземляясь на голову, вся сила его веса с ускорением концентрируется, по сути, на одном-двух позвонках. Они достаточно маленькие! И это приводит или к перелому позвонка, или к вывиху позвонка. Но даже самая быстрая операция, которая как можно скорее будет сделана, не приведет к желанному результату! К сожалению, неврологическая симптоматика будет сохраняться".

Ознакомиться подробнее с историями латвийцев, получивших травмы из-за прыжков в воду, и узнать больше информации о кампании можно на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний и на его страницах в социальных сетях.