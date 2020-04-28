Латвийские IT-компании при поддержке госструктур работают над созданием приложения, которое позволит оповещать пользователей о контакте с человеком, у которого был выявлен вирус Covid-19. Предполагается, что местная разработка позволит ограничить распространение инфекции, а также сохранит личные данные пользователей в соответствии с принципами, установленными на территории Евросоюза.

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Бесплатное приложение можно будет добровольно установить на смартфоны под управлением iOS или Android.

Смартфоны будут обмениться данными при помощи Bluetooth. Если у одного из пользователей будет обнаружен Covid-19, люди, которые находились с ним в контакте более 15 минут (расстояние 2-4 метра), получат предупреждение. Создатели приложения утверждают, что ни информация о местоположении, ни другие данные раскрываться не будут: они используются в анонимизированном и зашифрованном виде.

Пользователи должны дать согласие на поддержание связи с ЦКПЗ в случае, если у них был контакт с носителем Covid-19. Если такая ситуация действительно произойдет, они своевременно получат сообщение о том, что им нужно самоизолироваться и — в случае появления симптомов — проверить состояние здоровья. Это позволит ЦКПЗ контролировать вспышки инфекции более эффективно. В приложении также будут инструкции и контактная информация для тех, кто оказался в зоне риска.

Предполагается, что приложение будет доступно для пользователей в середине мая.

В проекте принимают участие LMT, MakIT, Mobilly, TestDevLab, Zippy Vision, Латвийский университет и сооснователь TechHub Riga Андрис Берзиньш. Со стороны госструктур инициативу поддерживают президент Латвии и Канцелярия президента, Центр контроля и профилактики заболеваний, центр стратегической коммуникации НАТО StratCom, а также эпидемиологи и другие эксперты медицинской сферы.

"Сейчас Латвия — страна с умеренными ограничениями, однако и они значительно влияют на активность людей, — заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения, профессор Уга Думпис. — Для того, чтобы облегчить ограничения, нужны новые меры предосторожности, как во многих странах мира. В основе успеха — широкое тестирование и поиск контактов. Мобильное приложение может облегчить поиск контактов и ускорить время тестирования".

"Благодаря ограничениям и поддержке общества, Латвия на третьем месте в ЕС по заболеваемости Covid-19, и с низким уровнем смертности. Но нам нельзя останавливаться. С помощью общества и современных технологий мы можем снова выиграть время и сделать шаг вперед", — отметила глава отдела анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний ЦКПЗ Элина Диминя.

Ранее уже сообщалось, что над похожими проектами работают как отдельные страны, так и технологические гиганты. В частности, Google и Apple планируют встроить похожую технологию, которая будет встроена в операционные системы iOS и Android. Обе компании доминируют на рынке операционных систем для смартофонов. К середине мая планируется создать API — программный блок, который можно встраивать в другие системы, и таким образом добавить к мониторингу отдельные приложения, над которыми работают в том числе и госструктуры разных стран. Если использование новой функции станет массовым, то это может позволить смягчить ограничения на передвижение, отмечает BBC News.