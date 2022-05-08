В Латвии идут учения Trojan Footprint для сил спецопераций США

В рамках международных учений "Defender Europe" со 2 по 13 мая на территории Латвии проходит часть ранее запланированных военных учений Командования специальных операций США "Trojan Footprint 22" ("Троянский след 22").

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Общая цель учений — повысить возможности сил специальных операций по противодействию сегодняшним угрозам, в том числе за счет улучшения интеграции с воздушными, военно-морскими и сухопутными силами, а также отработки оперативной совместимости с союзниками и партнерами НАТО в Европе.

Военные учения "Trojan Footprint 22" расширят возможности международных операций и укрепит долгосрочное сотрудничество для обеспечения безопасности, мира и стабильности в Европе в целом, отмечает Минобороны Латвии.

В военных учениях "Trojan Footprint 22" совместно с Национальными вооруженными силами Латвии участвуют еще 29 подразделений из других стран. В целом учения собрали 15 стран, включая Латвию. Сценарий учений объединяет несколько международных учений по интеграции воздушных, наземных и морских операций.

Командование специальных операций США в Европе учения "Trojan Footprint" объеденило с рядом других запланированных международных учений - "Black Swan" в Венгрии, "Emerald Warrior" - в США, "Flaming Sword" - в Литве и "Skorpion" - в Польше. Общее количество участников всех этих учений во всех странах составляет около 3300 человек, включая воздушные, сухопутные и морские подразделения, а также силы специальных операций.

Ранее сообщалось, что с 18 апреля по 27 мая в Латвии проходит весенний этап цикла военной подготовки "NAMEJS 2022", в котором объединены несколько международных учений: "Defender Europe", "Knight Legion", "Swift Response", "Summer Shield" и крупные военные учения Сил обороны Эстонии "Hedgehog".

Национальные вооруженные силы обращают внимание населения на то, что любые военные учения вне полигонов в Латвии тщательно планируются и осуществляются с учетом особенностей дорожной сети и рельефа местности в разных регионах. НВС призывают всех жителей Латвии с пониманием отнестись к военным учениям, поскольку они направлены на повышение обороноспособности нашей страны и укрепление региональной безопасности.