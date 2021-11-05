В Латвии использовано более двух миллионов доз вакцины от Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

К 4 ноября в Латвии было использовано более двух миллионов доз вакцин от Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Наибольшее количество доз вакцины было введено врачами в мае, второе место по активности вакцинации занимает октябрь, а третье - апрель. В мае, октябре и апреле в Латвии было использовано 222,706 тыс., 150,381 тыс. и 148,983 тыс. доз вакцин от Covid-19 соответственно.

Население было наиболее активно в получении первых прививок в мае, июне и октябре, когда было введено 444, 179 тыс., 356,582 тыс. и 319,817 тыс. первых доз соответственно.

В четверг прививки от Covid-19 в Латвии получил 11 101 человек, в том числе 3636 человек получили первую из двух вакцин, 4672 человека получили вторую вакцину и 1654 пациента были привиты однократной вакциной Johnson&Johnson. 1139 человек получили третью вакцину.

На сегодняшний день в Латвии 950 324 человека получили первую дозу вакцины от Covid-19, а 1 042 146 человек завершили процесс вакцинации.

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LETA

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