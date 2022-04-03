В Латвии излишки вакцин на десятки миллионов евро. И мало надежды их продать

Вакцинация против Covid-19 в этом сезоне фактически завершилась. В остатке на латвийских складах – почти два миллиона доз вакцин против Covid-19, количество которых в ближайшие месяцы будет только увеличиваться.

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В скором времени в Латвию прибудут новые поставки вакцин, сообщает программа Латвийского телевидения de facto. Но стране такое количество доз не нужно, а покупателей на вакцины, оцененные в десятки миллионов евро, нет.

Излишки возникли и продолжат расти, поскольку мы не можем отменить резервацию вакцин, сделанную ранее. Но количество вакцин, зарезервированных после первоначальной их нехватки, в несколько раз превышает численность населения. Хотя Всемирная организация здравоохранения призвала страны быть умеренными, чтобы хватило вакцин для бедных стран Африки и других мест. Неиспользованные вакцины из привилегированных стран, в том числе из Латвии, теперь сдаются в дар. Минздрав также надеялся продать хотя бы часть вакцин, но пока неизвестно, найдется ли покупатель.

Хотя более 450 000 человек все еще не получили бустер, люди за ним не спешат, а ответственные за вакцинацию лица больше не планируют как-то содействовать вакцинации. Прививку по-прежнему можно сделать в поликлиниках и прививочных центрах.

Больше всего у нас в запасе вакцин производства Pfizer, хранящихся в особо холодных условиях — 889 тысяч из общего количества 1,87 миллиона доз. К лету запасы вакцины пополнятся еще на 326 000 доз. Поставки планируются и после этого.

Проблема профицита впервые актуализировалась в январе этого года в Национальном совете по иммунизации. Об этом рассказал Армин Калниньш, координатор по логистике отдела проекта вакцинации. К нему присоединился инфекционист Уга Думпис, который сказал, что должен быть национальный план, что делать с "передозом" вакцин против Covid-19, поскольку их общее количество может составить около трех миллионов.

Минздрав составил план и даже обсудил его на заседании Кабмина в середине февраля. Однако ему был придан статус документа ограниченного доступа, и правительство рассмотрело его при закрытых дверях. Из резких объяснений, данных после встречи, было ясно, что лучше всего вакцины продать, а если это не сработает, пожертвовать, как это делалось до сих пор.

"Мы их жертвуем, потому что не смогли найти покупателей за деньги", — сказал тогда министр здравоохранения Даниэль Павлютс. По информации de facto, вакцины, которые сейчас хранятся на складах, оцениваются в сумму до 30 млн евро. Предстоящие покупки могут обойтись в 35 миллионов евро. И покупатели, чтобы вернуть хотя бы часть денег, все еще не найдены.

Подобные проблемы существуют в ряде стран, они также обсуждаются в Еврокомиссии, которая разрабатывает единую политику закупок вакцин и условия контракта с производителями. "Конечно, мы проинформировали Европейскую комиссию. Она также проводила различные опросы. И мы с удовольствием бы отказались от вакцин, которые еще только планируется доставить", — признается директор департамента фармации Минздрава Инесе Каупере. Ответа от Еврокомиссии пока нет.

Не помогает в этой ситуации и ограниченный срок годности вакцин. По крайней мере, половина доз в Латвии должна быть использована к середине лета или раньше. Это означает, что сохранить эту часть, если она снова понадобится осенью, невозможно. Кроме того, еще одна бустерная доза, вероятно, будет рекомендована только для групп риска, а не для всех.

Председатель Национального совета по иммунизации Даце Завадска говорит, что крупномасштабная первичная вакцинация в ближайшие сезоны маловероятна. Кроме того, возможно, что более актуальными станут другие вакцины, более эффективные против новых штаммов вируса.

В Минздраве признают, что пока слишком много неопределенности. "Еврокомиссия уже говорит о том, что ситуация может отличаться даже между странами. В одной преобладает один подвид Covid-19 и им нужна одна вакцина, а в другой доминирует другой вирус, и им нужна другая вакцина. Все очень осторожны. Да, производят, но не знают, к чему готовиться", — говорит Каупере. Кроме того, нельзя полностью исключить, что нынешняя проблема излишков может снова смениться нехваткой вакцин.

Руководитель проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Ева Юхневича говорит, что неопределенности слишком много: "Конечно, мы все время интересуемся… Но сейчас никто ничего не может сказать. Так что ждем и готовимся ко всевозможным сценариям".