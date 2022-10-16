В Латвии к уборке дорог зимой готовы 628 единиц различной техники

16 октября в Латвии стартует зимний сезон в обслуживании дорог. Латвийская государственная компания по обслуживанию дорог Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) готовится к зимнему сезону - протестировано оборудование, на склады доставлены необходимые противоскользящие оросители и материалы: соль и соляно-песчаная смесь.

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Технические подразделения, задействованные в зимних работах, готовятся к новому сезону, чтобы их эксплуатация отвечала бы всем указанным требованиям. Перед началом зимнего сезона была проведена проверка работоспособности системы GPS-мониторинга, установленной на грузовых автомобилях и калибровка разбрасывающего оборудования, чтобы при обработке проезжей части противоскользящим материалом.

В LAU планируют задействовать в зимней службе более 620 единиц различной техники: 209 грузовиков, оснащенных поливальными машинами и лопатами для уборки снега, 161 грейдер, 122 экскаватора, 126 тракторов и 10 бульдозеров.

Также предусмотрены дороги запасы материалов, необходимые для уменьшения пробуксовки дорожного полотна: на складах подготовлено более 28000 тонн соли и больее 10 000 тонн песчано-солевой смеси.

LAU призывает водителей тоже подготовиться к зимнему сезону - вовремя заменить летнюю резину на зимнюю, и соблюдать принципы безопасного вождения в меняющихся погодных условиях.

За работами по содержанию дорог можно следить онлайн на сайте VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (www.lau.lv), а также в приложении Waze.