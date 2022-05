В Латвии каждый второй водитель не имеет при себе форму согласованного извещения

Опрос водителей, проведенный в мае Латвийским бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), показал, что 50,2% водителей не имеют при себе бланков согласованного извещения, а еще 9,9% респондентов не уверены, есть ли они в их машинах.

"Хотя за последние два года число таких невнимательных и забывчивых водителей увеличилось примерно на 10%, мы рады, что почти половина из них знает, что в любой момент можно скачать и заполнить согласованное извещение в мобильном приложении", — заявляет Янис Абашинс, председатель правления LTAB.

По данным соцопроса, 21,3% автоводителей, которые не возят с собой согласованное извещение, убеждены, что надежнее всего в случае ДТП вызвать дорожную полицию, а 21% опрошенных не знает, где можно получить форму согласованного извещения. Еще 13,1% респондентов не уверены, что смогут правильно ее заполнить.

Чтобы побудить автоводителей активнее использовать согласованные извещения в случае ДТП, LTAB в мае и июне реализует информативную кампанию.

"Фиксируя ДТП посредством согласованного извещения, экономится время, которое в противном случае пришлось бы потратить, ожидая полицию. Это позволяет избежать создания дополнительных пробок, кроме того, страховая компенсация за аварии, зафиксированные при помощи согласованного извещения, выплачивается быстрее", — поясняет председатель правления LTAB.

В первые три месяца этого года доля происшествий, зафиксированных посредством согласованного извещения, составила 69% от общего числа ДТП. "Можно заключить, что растет информированность о согласованном извещении. Ежемесячно увеличивается пропорция ДТПй, зафиксированных при помощи согласованного извещения — в апреле из всех ДТП, зафиксированных при помощи согласованных извещений, 11% были заполнены в приложении LTAB OCTA. Опрос также демонстрирует, что 43,9% автоводителей, которые не возят с собой согласованное извещение, знают, что его можно заполнить электронно", — информирует Янис Абашинс.

LTAB ввел функцию электронного мобильного согласованного извещения в приложении LTAB OCTA уже в 2018 году. Она позволяет пострадавшим в ДТП быстро и легко зафиксировать обстоятельства происшествия, предоставить подробную информацию о вовлеченных сторонах, подтвердить данные и отправить их в электронном виде страховщикам. Учитывая, что приложение LTAB OCTA связано с базой данных OCTA, которую поддерживает LTAB, ввод данных для потерпевших занимает меньше времени, чем заполнение бумажного согласованного извещения, поскольку они автоматически вносятся в протокол согласованного извещения. Кроме того, заполненное согласованного извещения заверяется электронной подписью обеих сторон и является обязательным для любого страховщика.

В 1997 году в Латвии была введена система ОСТА. Право производить страхование ОСТА в Латвии есть у AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", латвийского филиала ADB "Compensa Vienna Insurance Group", латвийского филиала SE "ERGO Insurance", латвийского филиала ADB "Gjensidige", латвийского филиала AS "If P&C Insurance" и латвийского филиала AS "Swedbank P&C Insurance".