В Латвии количество новых случаев Covid-19 снова превысило 10 тысяч

За минувшие сутки в Латвии выявлено 10 707 (днем ранее - 10 137) новых случаев Covid-19, скончались 13 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки был проведен 26 001 тест, доля позитивных результатов — 41,2%. Из всех заболевших 4178 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 6529 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди 13 скончавшихся два пациента - в возрасте от 50 до 59 лет, три — от 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, четыре — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших семь пациентов не были вакцинированы, шесть — прошли курс.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей возрос с 6741 до 6798,1 слоучаев.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 510 833 человек при населении в 1,89 млн человек. Скончались от коронавируса 5020 человек.