В Латвии количество новых случаев Covid-19 вновь перевалило за 10 тысяч

За минувшие сутки в Латвии выявлено 10 137 новых случаев Covid-19, скончались 11 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 26 767 тестов, доля позитивных результатов — 37,9%. Из всех заболевших 4108 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 6029 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет. Среди умерших семь пациентов не были вакцинированы, четыре — прошли курс.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 5671,3.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 432 370 человек при населении в 1,89 млн человек.