В Латвии количество новых случаев Covid-19 вновь перевалило за 11 тысяч
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в Латвии выявлено 11 835 новых случаев Covid-19, скончались девять пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 32 433 теста, доля позитивных результатов — 36,5%. Из всех заболевших 4548 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 7287 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся три пациента в возрасте от 50 до 59 лет, пять — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших шесть пациентов не были привиты, три — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 6443,8.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 476 730 человек при населении в 1,89 млн человек.

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