В Латвии количество новых случаев Covid-19 впервые перевалило за 5000

За минувшие сутки в Латвии выявлено 5082 новых случая Covid-19, скончались 17 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 22 489 тестов, доля позитивных результатов — 22,6%. Из всех заболевших 2189 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 2893 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, три — 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, восемь — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет. Среди умерших 11 пациентов не были вакцинированы, 6 — привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1742,4.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 314 142 человек при населении в 1,89 млн человек.