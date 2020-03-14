В Латвии количество зараженных Covid-19 выросло до 26 человек

За минувшие сутки в Латвии констатировано девять случаев заболевания Covid-19, и количество зараженных выросло до 26, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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За минувшие сутки проведено 258 исследований, а в целом — 666.

Сегодня SPKC обещает опубликовать карту, на которой будет видно, как вирус распространяется по Латвии.

Как сообщалось, накануне по всей Латвии вступают в силу меры по ограничению распространению вируса, которые будут действовать до 14 апреля.

Правительство призывает всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок, напоминает агентство LETA.

С пятницы отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

Людям, которые вернулись из затронутых Covid-19 стран и регионов, а также контактировавшим с ними лицам необходимо соблюдать особые меры предосторожности, в том числе в течение 14 дней следить за состоянием своего здоровья, два раза в день измеряя температуру тела.

Лицам, у которых появились симптомы острой инфекции дыхательных путей — насморк, кашель, воспаление горла, повышение температуры тела, нарушения дыхания — следует немедленно обращаться за помощью по телефону 113.