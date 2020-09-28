В Латвии кумулятивная заболеваемость Covid-19 превысила 10 случаев на 100 000 населения
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В Латвии кумулятивная заболеваемость Covid-19 впервые с апреля превысила 10 случаев на 100 000 населения, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

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По данным центра, в воскресенье этот показатель составлял 9,9 случая на 100 000 населения, в понедельник — 10,52 случая. В последний раз более высокая заболеваемость была зарегистрирована 19 апреля — 10,57 случая.

В Литве и Эстонии заболеваемость Covid-19 продолжает расти — в понедельник она составляла 37,58 и 39,55 случая на 100 000 населения.

Как сообщалось, из-за продолжающегося роста заболеваемости Covid-19 в Европе единственным государством, откуда в Латвию можно приехать без самоизоляции, остался Ватикан.

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