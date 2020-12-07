В Латвии меняют метод подсчета выздоровевших от Covid-19 жителей

Учитывая большую загруженность семейных врачей и рост числа пациентов с Covid-19, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) решил изменить методику подсчета переболевших коронавирусом. Впредь в ежедневные эпидемиологические отчеты не будет включаться информация о числе пациентов, выздоровление которых подтвердил семейный врач — вместо этого начнут сообщать число латвийцев, с момента подтверждения у которых Covid-19 прошли 14 дней.

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"Сейчас данные о выздоровевших пациентах основываются на выданных семейными врачами окончательных отчетах — их мы включаем в статистику. Из-за значительного роста числа новых случаев Covid-19 нагрузка на семейных значительно выросла, поэтому отчеты о закрытых случаях инфекции Covid-19 часто запаздывают. Проведя оценку статистических данных, можно понять, что SPKC не получил достаточно много сообщений о пациентах, которые на самом деле уже вылечились", — пояснили Delfi в ведомстве.

Согласно данным ученых и врачей, в случае заражения Covid-19 человек первые два дня после появления симптомов является инфекциозным, первую неделю после заболевания — очень инфекциозным. Затем вирус в организме слабеет, и через 14 дней пациент не представляет опасности для окружающих.

"Причем даже если по прошествии двух недель лабораторный тест показывает положительный результат, вирус на самом деле уже не активен. Поэтому человек не считается инфекциозным и при наличии справки от врача может прекратить изоляцию", — отметили в SPKC.

Всего в Латвии по ситуации на понедельник, 7 декабря, Covid-19 заболели 21 520 человек, выздоровевшими на данный момент числятся лишь 1866 пациентов.