В Латвии могут еще более ограничить время продажи алкоголя

Потребление алкоголя в Латвии составляет 11 литров на одного взрослого жителя, и правительство вместе с Министерством здравоохранения в течение следующих двух лет планируют уменьшить его примерно на литр. Как пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, одно из предложений предусматривает сокращение времени продажи алкоголя.

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По данным издание, оно может быть сокращено как в рабочие, так и в выходные дни. Аналогичное решение в 2017 году приняла Литва, где алкоголь по рабочим дням продают до восьми вечера, а по воскресеньям только до 15 часов.

Основная цель плана, который собирается принять правительство, состоит в том, чтобы уменьшить потребление алкоголя и смертность от болезней, с ним связанных.

В свою очередь, старший эксперт Департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Санита Лаздиня в интервью Латвийскому радио рассказала, что самыми эффективными мерами по снижению потребления алкоголя в обществе является "ограничение маркетинговых действий и ценовой политики", а также "просвещение общества".

Могут запретить "шоты"

Еще одно выдвинутое специалистами Минздрава предложение: запретить в Латвии продажу алкогольных напитков крепостью свыше 22%, которые расфасованы в мелкую пластиковую тару объемом до 0,2 литра. Речь идет о продающихся по относительно низким ценам пластмассовых стаканчиках с крепким алкоголем — так называемых "шотах", открывающихся на манер стаканчика с йогуртом. В Минздраве подчеркивают, что такого рода "шоты" предназначены в основном для тех, кто "чрезмерно употребляет алкоголь".

Однако отмечается, что сперва следует изучить сложившуюся ситуацию, так как не может идти речи о разработке поправок, пока не проведен всесторонний анализ.

Также в Минздраве заверили, что новый запрет, если он будет разработан и вступит в силу, не будет распространяться на небольшие алкогольные упаковки, продающиеся в качестве сувениров, или маленькие бутылочки с алкоголем, предлагаемые в самолетах, на дегустациях, в мини-барах гостиничных номеров итд.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Латвии потребление алкоголя на душу населения (11,1 литра) превышает средний показатель ЕС, но меньше, чем в Литве (13,8 литра) и в Эстонии (15,8 литра).