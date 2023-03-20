В Латвии могут отменить авансовый взнос по подоходному налогу для самозанятых лиц

Коалиционные партии пришли к соглашению об отмене авансового платежа по подоходному налогу с населения (ПНН) для самозанятых лиц, сообщили сегодня после встречи формирующих правительство партий депутат Сейма Артур Бутанс и председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс.

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Бутанс подчеркнул, что это важное решение для креативной индустрии и для тех, кто работает в режиме самозанятости.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш высказал предположение, что Министерство финансов может подготовить поправки, которые уже в этот четверг могут быть рассмотрены Сеймом в двух чтениях в ускоренном порядке.