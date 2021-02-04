В Латвии могут отменить режим комендантского часа по выходным

Из-за загруженности полиции может быть рассмотрена возможность отмены комендантского часа, свидетельствуют данные агентства LЕТА.

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В четверг Кабинет министров примет решение о продлении чрезвычайной ситуации до 6 апреля.

Согласно внесенному на рассмотрение правительства документу, комендантский час также предлагается продлить до 6 апреля.

В то же время в документ включен комментарий, в котором говорится, что координационная группа по управлению кризисными ситуациями на своем заседании 3 февраля не поддержала идею продления режима комендантского часа, мотивируя это тем, что его введение было связано с необходимостью предотвращения традиционных скоплений людей в новогодние праздники.

В комментарии также отмечается, что ресурсы правоохранительных органов задействованы в контроле за исполнением решений правительства, но полиция не освобождена от основных задач — борьбы с преступностью, обеспечения общественного порядка. Побочным эффектом работы полиции в комендантский час является невозможность уделять достаточное внимание и ресурсы для контроля за соблюдением эпидемиологических требований, говорится в комментарии.