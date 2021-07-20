В Латвии могут появиться поезда на батарейке

До 2026 года в окрестностях Риги будет реализована "зеленая" реформа сообщения. Планируется, что центром сообщения будет железная дорога, и в тех местах, где она не электрофицирована, появятся экологичные поезда с аккумулятором.

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Поезда с аккумулятором (battery electric multiple unit — BEMU) набирают популярность в Европе. Их используют в Австрии, Германии, Ирландии, Великобритании, а также начинают использовать в Дании, Франции и Венгрии. Ввести такие поезда планирует и Литва.

Они могут ездить как по электрофицированным участкам, используя электричество из электросети, так и по неэлектрифицированным участкам, используя накопленную энергию. Сейчас по этим участкам ездят дизельные поезда. Поезда с аккумулятором будет не только более экологичными, но и более тихими, а их закупка по предварительным подсчетам обойдется дешевле, чем электрификация всей железнодорожной линии.

У этого решения есть и недостатки — на энергии из аккумулятора поезд может проехать примерно 100 километров, сам он вместе с аккумулятором будет весить больше, а смена и утилизация батареи может создать дополнительные проблемы.

Во второй половине 2021 года Министерство сообщения планирует заказать предварительную техническо-экономическую экспертизу.