В Латвии могут появиться рейсы общественного транспорта только для вакцинированных

Кабинет министров решил, во-первых, повысить допустимую заполняемость общественного транспорта с нынешних 65% до 80% от вместимости салона. Во-вторых, разрешить перевозчикам организовывать отдельные рейсы только для тех, кто может показать сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь, а также негативный тест.

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Как коммерческим перевозчикам, так и всем перевозчикам в городах государственного значения будет разрешено организовывать отдельные перевозки (рейсы) только для тех пассажиров, которые могут предъявить "ковидные" сертификаты или негативный тест. В поездах могут быть отдельные вагоны для таких пассажиров, предусматривает решение правительства.

На таких рейсах общественного транспорта и в таких вагонах пассажиры смогут не носить маски, закрывающие рот и нос.

Одновременно Кабинет министров все же отказался от ранее принятого решения, что в условиях, когда кумулятивный показатель Covid-19 превысит 120 случаев на 100 тысяч жителей, а это соответствует нынешней эпидемиологической ситуации, заполняемость общественного транспорта не может превышать 65% от вместимости салона. Теперь заполняемость может составлять 80% от вместимости салона. На рейсах регионального значения, когда транспортное средство вынуждено брать пассажиров не только на конечных остановках, заполняемость может составлять 85% от вместимости салона.

Министерство сообщения, подготовившее решение, аргументирует предлагаемые меры тем, что с начала очного учебного года возрос пассажиропоток.

Дополнительно Министерство сообщения рекомендует оценить возможность установить по утрам — с 7.30 до 10.30 — ограничения для пассажиров кроме школьников, студентов, педагогов. В частности, в аннотации к документу содержится пожелание ограничить возможность иными категориями пассажиров пользоваться скидками на проезд с 7.30 до 10.30 утра.

Также Автотранспортной дирекции в сотрудничестве с городами государственного значения рекомендуется — в целях борьбы с распространением Covid-19 — оценить создание новых "коротких" маршрутов общественного транспорта, которые можно было преодолеть от конечной до конечной не более чем за 30 минут.