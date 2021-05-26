В Латвии могут разрешить летние детские лагеря

Правительство планирует при соблюдении ряда условий разрешить очное проведение детских лагерей, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

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Планируемые поправки к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают возможность организации очных детских лагерей с соблюдением нескольких условий.

Количество детей в одной группе не может превышать 20. В лагерях, которые организованы на открытом воздухе или в отдельных зданиях, допускается участие нескольких групп при условии соблюдения всех необходимых мер эпидемиологической безопасности и обеспечения того, чтобы члены этих групп и персонал не встречались между собой.

В лагере смогут работать сотрудники, которые прошли тестирование на Covid-19 за последние 48 часов до начала лагеря и получили отрицательный результат. Им также будет необходимо проходить повторные тесты один раз в неделю в течение всего времени работы лагеря.

У детей также должен быть отрицательный тест на Covid-19 за 48 часов до начала лагеря и повторный тест должен проводиться один раз в неделю во время лагеря.

Без теста на Covid-19 лагерь будет доступен для персонала и детей, которые могут подтвердить, что переболели коронавирусом в период от 11 до 180 дней после даты сдачи теста на Covid-19, а также для тех, кто привит от Covid-19, начиная с 15 дней после завершения полного курса вакцинации прививками, зарегистрированными Европейским агентством лекарственных средств, или с 22 до 90 дней после первой дозы вакцины "AstraZeneca" и сразу после второй дозы "AstraZeneca".

Лагерь может быть размещен только в специально отведенной для этого зоне. Деятельность за пределами этих территорий будет запрещена, если участники лагеря не являются единственными посетителями этого места.

Участники и персонал лагеря должны использовать защитные маски, за исключением детей в возрасте до семи лет и людей, которые находятся в одной группе в круглосуточных лагерях.

В лагере должно быть назначено ответственное лицо и определен порядок действий в случае выявления Covid-19 среди участников лагеря или персонала.

Окончательное решение правительство примет завтра, 27 мая.