В Латвии могут ввести новое пособие для безработных, которые так и не смогли трудоустроиться

Латвия может ввести пособие помощи безработным, которое будут выплачивать в том случае, если человек по истечении периода, когда ему полагается пособие по безработице, все еще не нашел работу и не ведет хозяйственную деятельность. Как сообщает LETA, такой вариант в среду, 15 апреля, обсуждался на заседании рабочей группы под руководством министра финансов Яниса Рейрса.

Как пояснили в Минфине, идея о новом пособии будет обсуждаться и в дальнейшем. Размеры данного пособия пока не определены. Платить его планируется не дольше четырех месяцев.

Отметим, что по состоянию на 14 апреля Служба государственных доходов (VID) выплатила пособия за простой на сумму 3,5 млн евро.

Почти 3,4 млн евро выплачены 13 093 работникам 2350 предприятий, а 125 878 евро — 543 самозанятым лицам.

Средний размер пособия за простой на одного работника составил 258 евро.

Максимальное пособие в размере 700 евро получили 552 работника, пособие 10 938 человек не превысило размера минимальной зарплаты, то есть 430 евро, а 233 человека получили пособия меньше 20 евро.