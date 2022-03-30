В Латвии могут запретить держать собак на цепи

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям 30 марта приняла решение вынести на рассмотрение коллективное заявление граждан о введении более гуманных правил содержания собак, предусматривающих запрет на содержание собак на цепи.

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Инициатива была опубликована в декабре 2021 года и ее представлена обществом Animal Rights Association.

Цель инициативы — приблизить Закон о защите животных к европейскому законодательству, добавив в него статью, запрещающую содержание собак на цепи, приравняв его к жестокому обращению с животными.

Авторы инициативы приводят в пример австрийский "Закон о защите животных", который запрещает держать на цепи или привязывать собаку к чему-либо даже временно.

"Действующие правила Кабинета министров о содержании собак с обязательным ежедневным выгулом на время не менее 30 минут не являются эффективными, поскольку в Продовольственно-ветеринарной службе отсутствует механизм контроля за соблюдением этих правил. Неконтролируемые законы порождают правовой нигилизм. И привязывание собаки на 23,5 часа в сутки является мучением", — считают авторы инициативы.

Представительница автором инициатив Елена Румянцева

напомнила депутатам, что собаки — социальные и активные животные, а их жизнь на цепи полна страданий, и часто собаки даже умирают на цепи.

"Животное — это не вещь, а друг семьи. Держать собаку на цепи вместо сигнализации — неправильно", — резюмировала Румянцева.

Депутат Виталий Орлов отметил, что у горожан и жителей сельской местности разное представление о благополучии собак. По словам парламентария, в деревне, как и в городе, собака друг человека, но в деревне у собаки другие задачи — охранять дом, скот или птицу.

Румянцева рассказала, что общество защиты животных, которое она представляет, регулярно выезжает в сельскую местность, где оценивает различные ситуации. Она была убеждена, что обществу необходимо менять представление о благополучии собак. Защитница прав животных заявила, что изменение требований к содержанию собаки требует переходного периода, а также информирования владельцев собак об альтернативных способах содержания собаки, например, на тросе, так как это облегчит собаке передвижение и при необходимости собака сможет себя защитить.

Депутат Илмарс Дуритис, сославшись на свой ветеринарный опыт, отметил, что содержание собак на цепи имеет ряд негативных побочных последствий. Например, животное не может нормально социализироваться, и таким животным практически невозможно оказать ветпомощь. Парламентарий поблагодарил авторов инициативы и призвал продолжить рассмотрение этого предложения.