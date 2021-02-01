В Латвии мошенники рассылают поддельные электронные письма с приглашением на вакцинацию от Covid-19

Мошенники рассылают поддельные электронные письма с приглашениями на вакцинацию от Covid-19, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Минздрав призывает игнорировать подобные письма.

В министерстве отмечают, что скоро у всех жителей Латвии будет возможность записаться на вакцинирование от Covid-19 на специально разработанном сайте manavakcina.lv, которым будет управлять Минздрав. Подать заявку можно будет путем авторизации через портал Latvija.lv, где данные пользователей защищены.

Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv сообщает, что получило информацию о мошеннических электронных письмах и выясняет обстоятельства.

Cert.lv призывает получать актуальную информацию о вакцинации из официальных источников и, прежде чем вводить какую-либо личную информацию, внимательно изучать сайт, который ее запрашивает.