В Латвии может быть введена уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде

В Юридическую комиссию Сейма поступили поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в более чем 1,5 промилле для тех, у кого есть водительские права, сообщает LV Portāls.

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Параллельно над совершенствованием законодательства работает и Министерство юстиции. Госполиция приветствует идею повысить ответственность за нахождение за рулем в нетрезвом виде. На необходимость таких поправок указывает и статистика — большинство водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения, были под очень сильным воздействием спиртного.

Авторы законопроекта предлагают ввести уголовную ответственность за вождение или обучение вождению, если концентрация алкоголя в крови или на выдохе превышает 1,5 промилле. Также уголовная ответственность предусмотрена в случае, если водитель автомобиля находится под воздействием наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают переработать первую часть статьи 261.1 Уголовного закона, установив уголовную ответственность за отказ от проведения проверки концентрации алкоголя в организме или наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ. На данный момент уголовная ответственность предусмотрена за такие действия, если у человека за рулем автомобиля нет водительских прав.

Как выяснил LV portāls, на данный момент над аналогичными поправками работает и Минюст. Представитель ведомства Лана Маулиня подтвердила, что министр юстиции Янис Борданс поручил экспертам Минюста подготовить поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, если концентрация алкоголя превышает 2 промилле.

Необходимые поправки Минюст обсудит в рабочих группах по Уголовному закону и Закону об административной ответственности. Они будут представлены до 2 марта 2022 года.

На данный момент за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения можно получить административный штраф, размер которого зависит от уровня концентрации алкоголя в крови или на выдохе. Виды и размеры штрафов за данное нарушение указаны в 62-й статье Закона о дорожном движении.

В свою очередь, уголовная ответственность на данный момент предусмотрена, если в аварии с участием нетрезвого водителя есть потерпевший, который получил легкие, средние или тяжелые травмы, или же погиб.

В последнее время в Латвии произошло много серьезных аварий с трагическими последствиями по вине водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно доступной статистике,в 2020 году зафиксировано 733 ДТП, в которых водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В 2019 году таких аварий было 663. Кроме того, в 2020 году было поймано 3275 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде.

В аннотации к законопроекту также указано, что в Латвии к 2027 году планируется сократить число погибших и тяжело пострадавших в авариях жителей. Это предусмотрено Планом обеспечения безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы. План был утвержден правительством в октябре прошлого года.

В нем говорится, что для достижения этой цели необходимо обеспечить, чтобы у водителей не появлялась и мысль о вождении в состоянии алкогольного опьянения. Один из способов добиться этого — объявить уголовным преступлением управление транспортным средством в нетрезвом виде, если концентрация алкоголя в крови или на выдохе превышает 1,5 промилле.

Авторы законопроекта предусматривают, что за счет внесения поправок в Уголовный закон станет меньше водителей, которые будут садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это означает меньше аварий, что, в свою очередь, повысит безопасность дорожного движения в целом.

В Госполиции подчеркнули, что проблема с пьющими водителями, к сожалению, остается неизменной уже несколько лет. Опыт стражей порядка показывает, что самые большие проблемы вызывают водители, которые за рулем находятся в сильном алкогольном опьянении, превышающем 1,5 промилле, сообщила LV portāls представительница Госполиции Лина Кальке.

Госполиция надеется, что уголовная ответственность за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения может стать одним из основным инструментов для улучшения ситуации на латвийских дорогах.