В Латвии можно проголосовать на выборах президента Белоруссии (ДОПОЛНЕНО)

Проживающие в Латвии граждане Белоруссии могут принять участие в выборах президента Белоруссии, отправившись сегодня с 8:00 до 20:00 в посольство Белоруссии в Латвии.

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В Даугавпилсе участок расположен в генконсульстве Белоруссии. В Вентспилсе выездное голосование проходит с 10:00 до 12:00 в помещениях белорусского общества, а в Лиепае в белорусском обществе выездное голосование будет организовано с 14:00 до 16:00.

Как сообщалось, в Белоруссии сегодня проходят выборы президента, на которых нынешний президент страны Александр Лукашенко претендует на шестой срок полномочий.

65-летний Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, добился того, что большая часть его соперников не смогли участвовать в выборах.

Однако его главным конкурентом станет 37-летняя Светлана Тихановская, которая выдвинула свою кандидатуру вместо задержанного мужа Сергея Тихановского.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не признала ни одни выборы, проходившие в Белоруссии с 1995 года, свободными и справедливыми. ОБСЕ заявила, что в этом году не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Белоруссии, потому что они своевременно не получили приглашения. Организация также выразила обеспокоенность по поводу запугивания и задержания оппозиционных политиков перед выборами.