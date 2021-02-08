В Латвии на год запретили телеканал "Россия РТР"
Foto: Ekrānuzņēmums

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) в понедельник решил на год запретить трансляцию "Россия РТР" на территории Латвии, сообщил в Twitter председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш.

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Решение вступит в силу 15 февраля.

"Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать", — подчеркнул Аболиньш.

Летом NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале, и начал процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как хейт-спич. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко — террористом. В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы утихомирить обе стороны конфликта.

Это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии. Например, в январе 2019 года ее запретили на три месяца.

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